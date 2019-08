Trump po strzelaninach pisze o potrzebie zmian w przepisach AFP

Prezydent Donald Trump wezwał amerykańskich parlamentarzystów do przyjęcia przepisów wprowadzających konieczność dokładnego sprawdzania osoby, która chce zakupić broń. To reakcja na dwie strzelaniny do jakich doszło w USA w weekend w Ohio i Tekasie. Łącznie zginęło w nich 29 osób.