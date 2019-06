Kandydatka na prezydenta USA forsuje państwową służbę zdrowia

- 20 stycznia 2021 roku powiemy "Adios" Donaldowi Trumpowi - zapowiedział Julian Castro.

Kandydaci ostro spierali się też ze sobą, najczęściej z Beto O'Rourke, byłym kongresmanem.

Żaden z kandydatów nie odnosił się jednak w żaden sposób do Joe Bidena, faworyta wyborów w Partii Demokratycznej, który weźmie udział w debacie ośmiu czołowych kandydatów w prawyborach.

W czasie dyskusji o służbie zdrowia tylko Elizabeth Warren i Bill de Blasio opowiedzieli się za likwidacją prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, co spotkało się z atakiem ze strony pozostałych uczestników debaty.

Warren przekonywała, że prywatni ubezpieczyciele wykorzystują Amerykanów. Według Warren lepszym rozwiązaniem byłoby finansowane z budżetu podejście "opieka zdrowotna dla wszystkich".

- Opieka zdrowotna jest podstawowym prawem i będę o nią walczyć - dodała.

Tymczasem John Delaney apelował, by nie wyrzucać do kosza czegoś, z czego część Amerykanów jest zadowolona. - Sądzę, że powinniśmy być partią, która zachowuje to co działa i naprawia to, co nie działa - powiedział Delaney.

Program Medicare for All forsowany przez Warren i Berniego Sandersa, który zyskuje poparcie w Kongresie, doprowadziłby do likwidacji prywatnych ubezpieczeń medycznych w USA na rzecz finansowanego z budżetu programu.

Po debacie rzeczniczka kampanii Donalda Trumpa napisała, że "debata była świetnym argumentem za tym, aby dokonać reelekcji Trumpa". Oceniła też, że przebieg debaty pomoże Trumpowi. Propozycje Demokratów przedstawiane w czasie debaty nazwała "skrajnie lewicowymi" i "socjalistycznymi".