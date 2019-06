Temat rozmowy z Putinem? Trump: Nie wasz interes

Do spotkania dojdzie jutro o godzinie 14 czasu lokalnego (7 czasu polskiego). Rozmowa ma trwać około godziny.

- Przeprowadzę z nim bardzo dobrą rozmowę - powiedział Trump. - To, co mu powiem, to nie jest wasza sprawa - dodał amerykański prezydent.

Oprócz Putina, Trump spotka się sam na sam z innymi światowymi liderami. W planach ma rozmowę z przywódcami Australii, Japonii, Indii, Niemiec, Brazylii, Chin, Turcji i Arabii Saudyjskiej.

Spotkanie z prezydentem Rosji będzie pierwszym od czasu zakończenia dochodzenia w sprawie ingerencji Rosji w kampanię wyborczą w 2016 roku.

Świat będzie bacznie przyglądał się spotkaniu Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Oba państwa nie osiągnęły jeszcze porozumienia w sprawie wojny handlowej.