Aplikacja pomaga znaleźć miejsca, gdzie można mówić o Trumpie

Zwolennicy Donalda Trumpa używają aplikacji „63red Safe”, aby znaleźć miejsca, w których mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie.

Słowo „MAGAphobic” to nawiązanie do hasła wyborczego Donalda Trumpa, który zapowiadał, że "uczyni Amerykę znów wielką" (Make America Great Again). Dedykowana zwolennikom Trumpa aplikacja ma pomóc unikać im miejsc, które określono właśnie słowem „MAGAphobic”.

Aplikacja "63red Safe" jest przewodnikiem po restauracjach przyjaznych zwolennikom Trumpa. Jak informuje Daily Beast, jej użytkownicy oceniają lokale między innymi na podstawie tego, czy właściciele "tworzą polityczne posty w mediach społecznościowych" i "czy ich klienci mogą mieć przy sobie broń".

Scott Wallace, autor aplikacji, powiedział, że ma działać ona podobnie jak „Green Book” z 1936 roku - przewodnik po hotelach i restauracjach na Południu USA, z których mogli bezpiecznie korzystać czarnoskórzy. Wallace twierdzi, że pomoże to zwolennikom prezydenta USA omijać miejsca, które ze względu na ich ubrania nawiązujące do kampanii Trumpa czy poglądy, mogą być dla nich potencjalnie niebezpieczne.

Zamiast przeglądu usług i pozycji menu, aplikacja prosi użytkowników o udzielenie odpowiedzi na cztery pytania, w tym między innymi "czy firma służy osobom o każdych poglądach politycznych?” oraz „czy firma będzie chronić swoich klientów, jeśli zostaną zaatakowani z powodów politycznych?”.

Wallace powiedział także, że użytkownicy będą mogli znaleźć dzięki aplikacji miejsca apolityczne, które nie będą przeciwne konserwatystom. Mimo że w aplikacja ma między innymi komunikator, Scott Wallace podkreślił, że nie jest to miejsce do wymiany poglądów politycznych czy kolejny portal społecznościowy.

Od premiery "63red Safe", która miała miejsce na początku marca, aplikacja ma 5000 recenzji.