Pentagon ogranicza prawo do służby osobom transpłciowym

David Norquist, p.o. zastępcy sekretarza obrony USA, podpisał dokument wprowadzający ograniczenia wobec osób transpłciowych, które chciałyby służyć w amerykańskiej armii - informuje Reuters.

Według nowych wytycznych, które mają wejść w życie 12 kwietnia, osoba transpłciowa nie będzie mogła służyć w armii, jeżeli przechodzi terapię hormonalną, albo zamierza przejść operację zmiany płci - informuje Reuters.

Prezydent Donald Trump ogłosił w lipcu 2017 roku, że osoby transpłciowe nie będą mogły służyć w armii. Po pewnym czasie prezydent zaakceptował rekomendacje Pentagonu, by ograniczyć zakaz służby do osób, które "mogą wymagać istotnej terapii medycznej" i dopuścić niektóre osoby transpłciowe do służby.

W styczniu Sąd Najwyższy USA oddalił orzeczenia sądów niższej instancji kwestionujących prawo administracji do ograniczania osobom transpłciowym prawa do służby w armii. W efekcie nowe zalecenia będą mogły wejść w życie.

W 2016 roku Barack Obama pozwolił osobom transpłciowym na służbę w armii.

Liderka Demokratów w Izbie Reprezentantów, Nancy Pelosi, określiła wprowadzany przez administrację Trumpa zakaz służby osób transpłciowych w armii mianem "odrażającego". Dodała, że to "atak na patriotów, którzy dbają o bezpieczeństwo kraju i najbardziej fundamentalne ideały amerykańskiego narodu".

Pelosi dodała, że stanowisko Trumpa opiera się na przesądach, a nie patriotyzmie.

W 2016 roku Pentagon szacował, że w armii USA służy 2450 osób transpłciowych (przed zmianą polityki przez Obamę mogły one służyć w armii jeśli ukrywały swoją tożsamość płciową - było to zgodne z zasadą "nie pytaj, nie mów" (don't ask, don't tell).