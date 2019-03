USA: Biden przypadkowo ogłosił start w wyborach prezydenckich

Joe Biden w czasie obiadu wydanego dla Demokratów w Dover, w rodzinnym stanie Bidena Delaware, najpierw wypowiedział słowa, które wskazywały, że zamierza wystartować w prawyborach prezydenckich przed wyborami w 2020 roku, po czym poprawił się, że "nie miał tego na myśli".

Były wiceprezydent USA w administracji Baracka Obamy przemawiając do ok. tysiąca osób biorących udział w wydarzeniu, mówił, że czas przywrócić krajowi jego kręgosłup, ale żeby to zrobić potrzebny jest polityczny konsensus, aby wznieść się ponad obecną "złą", "małostkową" i "zjadliwą" rzeczywistość polityczną.

- Mówią mi, że krytykuje mnie nowa lewica - powiedział odnosząc się do polityków lewego skrzydła Partii Demokratycznej, takich jak np. Alexandria Ocasio-Cortez. - Mój dorobek jest najbardziej postępowy spośród wszystkich, którzy ubiegają się o urząd (prezydenta) Stanów... - dodał, poprawiając się natychmiast: "spośród wszystkich, którzy będą się ubiegać".

Kiedy zebrani na sali wstali i zaczęli skandować "startuj Joe, startuj", Biden odparł: - Nie miałem tego na myśli!

Biden mówił następnie, że wybory prezydenckie w 2020 roku będą najważniejszymi wyborami stulecia.

Jak dotąd start w prawyborach prezydenckich organizowanych przez Partię Demokratyczną zadeklarowało 15 kandydatów.