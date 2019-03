"Time": Trump chce, by sojusznicy płacili więcej za wojska USA

Biały Dom chce, aby Niemcy, Japonia i inne kraje, które goszczą amerykańskich żołnierzy pokrywały całość kosztów związanych z pobytem wojsk USA na ich terytorium plus 50 proc. tych kosztów, lub nawet więcej, za przywilej goszcenia amerykańskich żołnierzy - twierdzą przedstawiciele administracji, z którymi rozmawiali dziennikarze tygodnika "Time".

W niektórych przypadkach państwa na terytorium których stacjonują dziś żołnierze USA, miałyby płacić pięć lub sześć razy więcej niż dotychczas za pobyt Amerykanów na podstawie formuły "Koszt plus 50".

Poniżej dalsza część artykułu

Donald Trump miał od miesięcy przekonywać do takiego rozwiązania swoich współpracowników. Jego nalegania miały zagrozić powodzeniu rozmów z Koreą Południową na temat statusu 28 tys. żołnierzy USA w tym kraju, kiedy uchylił ustalenia swoich negocjatorów przekazując doradcy ds. bezpieczeństwa Johnowi Boltonowi notkę z poleceniem "chcemy koszt plus 50".

Współpracownicy prezydenta uważają, że pomysł, by kraje goszczące wojska USA płaciły za nie w formule "koszt plus 50" ma być formą presji na kraje NATO, by zwiększyły one wydatki na obronność - do czego Trump zmierza od początku prezydentury.

Mimo, że - jak czytamy w "Time", pomysł płacenia za obecność żołnierzy USA w formule "koszt plus 50" to tylko jeden z projektów, to jednak wielu przedstawicieli Departamentu Stanu obawia się, że byłby to duży afront dla sojuszników USA w Azji i Europie, którzy już dziś poddają w wątpliwość to, jak bardzo Trump czuje się związany zobowiązaniami sojuszniczymi wobec nich.

Z publikacji "Time" wynika też, że USA rozważają wariant, w którym kraje realizujące politykę zgodną z interesami USA, mogłyby otrzymać "rabat" na obecność wojsk USA na ich terytorium.

Oficjalnie przedstawiciele Departamentu Stanu i Pentagonu odmawiają komentarza w tej sprawie.

Niemcy płacą obecnie za obecność wojsk USA na swoim terytorium miliard dolarów rocznie - co stanowi 28 proc. kosztów ich utrzymania - podaje "Time". Gdyby w życie weszła formuła "koszt plus 50" wówczas wydatki Niemiec z tego tytułu wzrosłyby do ok. 5-6 mld dolarów.