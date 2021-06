Terlecki: Napisałem list do Cichanouskiej, przepraszać nie będę

"Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowsiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał na Twitterze Terlecki.

- Napisałem list do pani Cichanouskiej wyjaśniający z kim ma do czynienia zadając się z Campusem - odpowiedział w Sejmie Terlecki na pytanie o to, czy zamierza przeprosić za swój wpis.

Jak dodał "nie widzi powodów", aby takie przeprosiny były potrzebne.

Swietłana Cichanouska była rywalką Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich z 9 sierpnia. Zdaniem białoruskiej opozycji wybory zostały sfałszowane, a ich prawdziwym zwycięzcą była Cichanouska.

Opozycjonistka na co dzień przebywa obecnie na Litwie.