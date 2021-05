Wicemarszałek Senatu: Poradzimy sobie bez Jackowskiego

W ostatni wtorek projekt ustawy w sprawie funduszy własnych Unii Europejskiej przyjął Sejm . Projekt trafił do Senatu.

Termin posiedzenia Senatu poświęconego tej sprawie nie jest jeszcze znany. Jak mówił w TVP1 wicemarszałek Marek Pęk, powinno się to odbyć jak najszybciej.

- Ratyfikacja to prosty akt prawny, nie ma wielkich dyskusji, zawiera zgodę i datę wejścia w życie umowy - mówił Pęk, dodając, że klub PiS złożył już wniosek, aby głosowanie nad ratyfikacja odbyło się na najbliższym posiedzeniu.

Jednak, ponieważ senacka większość chce przy okazji wprowadzić poprawki do Krajowego Planu Odbudowy, posiedzenie to może się odbyć dopiero w czerwcu. Pęk uważa, że jest to termin zbyt późny, a zwłoka - niepotrzebna, bo Senat brał udział w konsultacjach dotyczących KPO.

- Po raz kolejny spodziewam się teatru politycznego i krytyki rządu, nic szczególnego z tego nie wyniknie - mówił Pęk.

Pytany o to, jak przyjął deklarację senatora PiS Jana Marii Jackowskiego, który nie zamierza poprzeć ratyfikacji, Pęk stwierdził: - Poradzimy sobie bez Jana Marii Jackowskiego, nie po raz pierwszy. On woli takie rzeczy ogłaszać w TVN, coraz bardziej funkcjonuje jako senator niezależny.

Wicemiarszałek Senatu dodał, że "bilans wyjdzie na zero", bo za ratyfikacją chce głosować Jan Filip Libicki, senator niezależny.