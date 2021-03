Fogiel: Zgony i tragedie nie są efektem polityki rządu

- Ojcem klęski jest COVID-19 - dodał Fogiel dopytywany o to, kto jest odpowiedzialny za obecną sytuację epidemiczną w Polsce.

- Działania rządu mogą zarządzać kryzysem, minimalizować go, ale musimy spojrzeć prawdzie w oczy - my mamy do czynienia z pandemią - kontynuował wicerzecznik PiS.

- Jedynym rozwiązaniem są szczepionki, bo inaczej ten wirus będzie nas cały czas prześladował - podkreślił Fogiel.

- Jeżeli mamy burzę, która może nam zalać piwnicę i uszczelnimy okna, i piwnicy nam nie zaleje - to jest to sukces uszczelniającego okna. Ale jeśli mamy burzę rozmiarów takich jak opisana w Biblii, w historii Arki, i wówczas - mimo dobrych intencji uszczelniającego - nam piwnicę zaleje, to nie jest wina uszczelniającego. I to jest taka sytuacja - przekonywał polityk PiS.