Girzyński: Nie zaszczepiłem się poza kolejnością. Postępowałem zgodnie z zasadami

Girzyński zauważył, że w piątek 22 stycznia otrzymał list od rektora toruńskiej uczelni i przytoczył jego fragmenty. „W związku z możliwością objęcia pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu szczepieniami przeciwko Covid-19 osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć zaszczepienia się za pośrednictwem formularza w terminie do 23 grudnia 2020 r. do godziny 13:00. (...) Uwaga! W tym samym terminie, tj. do 23 grudnia 2020 r. do godziny 13:00 należy dostarczyć do portierni Rektoratu wydrukowane i podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to wszystkich zainteresowanych szczepieniem” - czytamy w udostępnionym liście.

Poseł dodał, że „zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Zdrowia” otrzymał „stosowne skierowanie oraz termin i miejsce szczepienia wystawione przez Ministerstwo Zdrowia” na internetowym koncie pacjenta. „Nikogo o żadne pierwszeństwo w kolejce nie prosiłem i w żadnym wypadku nie zaszczepiłem się poza kolejnością. Postąpiłem od A do Z zgodnie z obowiązującym mnie prawem i w myśl zaleceń władz Uczelni, która jest moim podstawowym miejscem pracy” - podkreślił.

„Podzielam opinię sformułowaną przez pana posła Krzysztofa Sobolewskiego, że zasady obowiązują wszystkich. Obowiązywać powinny zwłaszcza tych, którzy je ustanawiają. Ja jedynie zgodnie z nimi postępowałem i postępować będę” - zakończył swój wpis Girzyński.

Od 25 stycznia ruszyły szczepienia przeciw Covid-19 „grupy pierwszej”. 20 stycznia Michał Dworczyk, szef KPRM, poinformował, że etap podzielony będzie na trzy części. W pierwszej szczepieni będą seniorzy (obecnie rejestrować się mogą osoby w wieku 70+), następnie osoby z chorobami przewlekłymi (chorzy na nowotwory, osoby po przeszczepach, dializowane), a dopiero na koniec nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych.