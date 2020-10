Młodzieżówka PiS dołącza do akcji obrony kościołów w Polsce

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający na przerwanie ciąży, gdy badania prenatalne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Chodzi o art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania.

Wyrok TK nie został jak dotąd opublikowany.

Po decyzji TK w całej Polsce doszło do protestów, organizowanych m.in. przez "Strajk Kobiet". Na ulicach i w mediach społecznościowych powtarzane było jedno z głównych haseł protestu, "wyp...". Demonstracje odbyły się m.in. przed domem wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz przed warszawską siedzibą PiS.

W niedzielę protesty organizowano przed kościołami. Uczestnicy części z nich wchodzili z transparentami do świątyń w czasie mszy. Na murach i drzwiach kościołów malowane były hasła, m.in. "aborcja bez granic".

W poniedziałek na placu Trzech Krzyży doszło do zamieszek i bójek, a demonstranci zaatakowali broniące dostępu do kościoła osoby związane ze środowiskiem narodowym, obrzucając je butelkami, racami i kamieniami. Policja zatrzymała jedną osobę.

We wtorek głos w sprawie zabrał prymas Polski abp Wojciech Polak. Zaznaczył, że działania protestujących niszczących pomniki i elewacje kościołów, a także przerywających msze św. są "niezwykle bolesne i godne potępienia".

"To profanacja rzeczy najświętszych, na którą nie może być zgody" - ocenił. "Nie wolno nam jednak odpowiadać tym samym" - dodał, przypominając słowa św. Pawła: "nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!". Prymas zaapelował do protestujących o szacunek do miejsc świętych, a do katolików o nieodpowiadanie agresją.