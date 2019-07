Joanna Lichocka: Przyszłość Donalda Tuska? Trzeba pytać Angelę Merkel

Joanna Lichocka uważa, że jeśli chcemy wiedzieć, jaka przyszłość czeka Donalda Tuska, to powinniśmy o to zapytać kanclerz Niemiec Angelę Merkel.

- Donald Tusk zobaczył, że nie ma już szans wygrać wyborów w Polsce. Nie ma czego szukać w wyborach prezydenckich. On nie przyjedzie i nie zbawi postkomuny - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem.

Posłanka PiS mówiła również o zbliżających się wyborach do parlamentu. - To jest bitwa o wszystko, to będą najważniejsze wybory od 1989 roku. Potem będą wybory prezydenckie. Jeśli zdobędziemy wszystkie trzy szczyty, pierwszy mamy już za sobą, to będziemy mogli powiedzieć, że Polska się zmieniła - oceniła.

- W Polsce jest obóz postkomunistyczny, który ukrywa się za szyldami PSL, PO, SLD, Nowoczesna. Jest też obóz antykomunistyczny, który nawiązuje do Solidarności, to PiS - dodała.