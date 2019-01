Mazurek: PiS zachował się jak trzeba. Nie będziemy bierni

Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek uważa, że jej partia zachowała się jak trzeba w obliczu ludzkiej tragedii.

- Jestem przekonany, że Paweł chce, abym wypowiedział następujące słowa: trzeba skończyć z nienawiścią, trzeba skończyć z nienawistnym językiem, trzeba skończyć z pogardą, trzeba skończyć z bezpodstawnym oskarżaniem innym - mówił w czasie uroczystości pogrzebowych Pawła Adamowicza ojciec Ludwik Wiśniewski.

- To wezwanie do tych, którzy spowodowali tę sytuację. Oni powinni to usłyszeć - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

- Dziś to temat dla wszystkich polityków, ale realnie za formę debaty w Polsce odpowiadają rządzący, czyli PiS - stwierdziła przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Do oskarżeń pod adresem swojej partii odniosła się rzeczniczka PiS Beata Mazurek. "W obliczu ludzkiej tragedii, PIS zachował się jak trzeba. Niestety totalna opozycja i część mediów wykorzystała to nieszczęście jako kampanię wyborczą do politycznego ataków na Zjednoczoną Prawicę.Nie będziemy bierni na supozycje, kłamstwa i insynuacje" - napisała na Twitterze.

