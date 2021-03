Teraz to pracodawcy będą promować pracę z domu

„Praca zdalna stanie się w większości organizacji normą, a nie wyjątkiem" – przewiduje ekonomista prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, w przedmowie do raportu „Praca zdalna 2.0", przygotowanego przez Pracodawców RP. Według badań przeprowadzonych na potrzeby raportu wymuszone wiosną 2020 r. masowe przejście na pracę zdalną, a konkretnie na pracę z domu, poprawiło nastawienie do niej zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

Wśród korzyści z pracy zdalnej pracodawcy wskazują przede wszystkim niższe koszty utrzymania biur, spadek liczby zwolnień lekarskich i zwolnień na opiekę nad dziećmi. Nic więc dziwnego, że radykalnie (z 28 do 12 proc.) zmniejszyła się grupa firm, które deklarują negatywne podejście do pracy zdalnej. Teraz jest ona nawet mniejsza niż wśród pracowników, z których co piąty chciałby po pandemii na stałe wrócić do biura, choć większość – ponad połowa – wybrałaby model pracy hybrydowej (co najmniej jeden dzień w tygodniu w domu).