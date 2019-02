Rezygnacja przewodniczącego nie powoduje utraty przez niego funkcji

W razie złożenia rezygnacji przez przewodniczącego(wiceprzewodniczącego), rada gminy powinna w ciągu miesiąca podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji. Niepodjęcie uchwały w tym terminie jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji – z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

- Przewodniczący rady gminy, już po złożeniu rezygnacji, zwołał następną sesję rady. Czy rezygnacja przewodniczącego powoduje, że jego obowiązki powinien automatycznie przejąć wiceprzewodniczący?

Poniżej dalsza część artykułu

Nie.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady i prowadzenie jej obrad, przy czym przewodniczący może wyznaczyć wiceprzewodniczącego do wykonywania swoich zadań. W razie nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem (art. 19 ust. 2 u.s.g.). Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał (art. 20 ust. 1 u.s.g.).

Czytaj także: Przewodniczący rady gminy - czy można przyznać mu dodatkowe kompetencje

Radny wybrany na przewodniczącego bądź wiceprzewodniczącego nie musi pełnić tej funkcji do końca kadencji rady. Może nastąpić odwołanie przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) - na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym (art. 19 ust. 4 u.s.g.). Przewodniczący (wiceprzewodniczący) może także złożyć rezygnację. W tym przypadku rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jej złożenia.

Niepodjęcie tej uchwały w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji - z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała (art. 19 ust. 5-6 u.s.g.). W razie odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesja rady gminy – w celu wyboru przewodniczącego – zostaje zwołana przez wojewodę (por. art. 19 ust. 7-8 u.s.g.).

Podkreśla się, że rezygnacja z pełnienia funkcji przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) jest tylko wyrażeniem woli danej osoby (por. np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 16 listopada 2000 r., sygn. II SA/Wr 144/99, OwSS 2001/1/14). Samo złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) nie powoduje utraty tej funkcji. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 10 maja 2017 r. (sygn. II SA/Ke 187/17, LEX nr 2297669) zwrócono uwagę, że ustawodawca odróżnia odwołanie przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) od przyjęcia rezygnacji, w związku z czym uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji – inaczej niż przy odwołaniu – podejmuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym (por. art. 14 ust. 1 u.s.g.). Niepodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji w ciągu miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) będzie równoznaczne z przyjęciem rezygnacji, ale dopiero z upływem ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym miała zapaść uchwała (por. wyrok WSA w Kielcach z 23 maja 2018 r., sygn. II SA/Ke 253/18, LEX nr 2509365).

— Anna Puszkarska, radca prawny

podstawa prawna: art. 14, art. 19-20 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 994 ze zm.)