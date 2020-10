Bielan o Kaczyńskim w rządzie: Jest znany z decyzyjności

- Będzie zajmował się działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej. Jako wicepremier będzie oczywiście brał udział we wszystkich posiedzeniach Rady Ministrów i we wszystkich ważnych dyskusjach, które odbywać będą się na posiedzeniach gabinetu. Jarosław Kaczyński słynie z szybkiej decyzyjności i myślę, że jego wejście do rządu będzie dużym wzmocnieniem dla tego gabinetu – ocenił europoseł.

W rozmowie z Michałem Kolanką Bielan, europoseł PiS, zapytany o to jaka będzie rola Jarosława Kaczyńskiego w nowym rządzie, odpowiedział, że jego najważniejszą rolą będzie działanie w Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa.

Adam Bielan odniósł się również do decyzji o zmniejszeniu liczby ministerstw w polskim rządzie. - Obecnie z fazy kampanii, która rozpoczęła się w 2018 wraz z kampanią samorządową, do momentu, w którym chcielibyśmy wprowadzić nasz program wyborczy w życie. Zmiany są konieczne, żeby państwo funkcjonowało sprawniej, a do tego potrzebny jest również sprawniej działający rząd, stąd okrojenie liczby ministerstw, co ma spowodować usprawnienie podejmowania decyzji – stwierdził.



Polityk PiS skomentował także sytuacje epidemiologiczną w Polsce oraz zapowiedział dalsze działania rządu w ramach walki z epidemią.

- To jest teraz główne zadanie polskiego rządu, żeby walczyć z epidemią i zapewnić Polakom jak najlepszą ochronę zdrowotną. Ale należy się również skupić się na walce z negatywnymi skutkami koronawirusa w polskiej gospodarce – mówił.