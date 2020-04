Kosiniak-Kamysz ostrzega przed kolejną klęską: Suszą

Prezes PSL dodał, że w zeszłym roku obiecano rolnikom "miliard złotych odszkodowania". - W ubiegłym tygodniu rozpoczął się proces wypłaty, ale przeznaczono na to 200 mln zł. Nie wiadomo co z resztą pieniędzy. Od miesiąca nie było znaczących opadów we wszystkich regionach Polski - mówił Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL i kandydat na prezydenta podkreślił, że obecnie "nie widać działań rządu zmierzających do pomocy".

- Zagrożone jest bezpieczeństwo gospodarstw rolnych, przez co zagrożony jest dostęp do żywności lub żywność ta będzie bardzo droga - mówił Kosiniak-Kamysz.

Następnie lider PSL zaproponował, aby wypłacić odszkodowania za suszę za rok ubiegły, "uprościć procedury pozwalające na budowę studni i zbiorników retencyjnych", "wykorzystać środki z UE" oraz rozpocząć "dopłacanie do ubezpieczeń rolników".

- Domagamy się natychmiastowych działań ze strony rolnictwa i działań całego rządu i przygotowania planu antykryzysowego, bo kryzys w rolnictwie spowodowany przez epidemię i susze już jest - podkreślił Kosiniak-Kamysz.