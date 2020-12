Szymon Hołownia przedstawił nowych ludzi w szeregach Polski 2050

- Jesteśmy nową siłą na scenie politycznej i nie jesteśmy na niej po to, żeby dokonywać transferów parlamentarnych i poprzesuwać fotele w Sejmie, tylko, żeby wprowadzić do polityki tak wspaniałych ludzi i pokazać, że nowa polityka jest możliwa - powiedział Hołownia. - Nie wiem czy w przyszłości będą kandydować, ale z pewnością chcemy, żeby byli obecni w polskiej polityce ze swoim doświadczeniem i wiedzą. Żeby wpuścili trochę świeżej krwi do tego zatęchłego i dramatycznie przewidywalnego świata. Potrzebujemy nowego otwarcia i dziś ono stoi przed wami - zapewnił.

- Jesteśmy z różnych stron. Widzimy gospodarkę, widzimy potrzeby klimatu. Widzimy potrzeby polskich samorządów. Widzimy to, że dzisiaj Unia Europejska, wbrew temu, co mówi nam PiS i Ziobro nie jest wcale w Bruskseli. Jest w Warszawie, Kłodzku, Łodzi, Pabianicach. Wszędzie tam, gdzie my jesteśmy. To nie jest obcy twór. To jest nasz dom - stwierdził Hołownia. - Będziemy próbowali zrobić wszystko, żebyśmy znowu poczuli się jak w domu i żeby ten dom, i inni jego lokatorzy też mogli poczuć, że jesteśmy domownikami, a nie awanturnikami - dodał. - To są ludzie z naszego D.N.A. Ludzie, którzy przychodząc z różnych stron, są obywatelami tego kraju, którzy chcą wziąć za niego odpowiedzialność, a nie być tylko biernymi obserwatorami. Głowa, serce i ręce Polski 2050 zmieni Polskę podkreślił.

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek jest ekonomistką, zajmującą się makroekonomicznymi uwarunkowaniami rozwoju gospodarczego, warunkami rozwoju przedsiębiorstw, inwestycjami, w tym w innowacje i B+R, rynkiem pracy, analizą i oceną funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, ekonomiczną analizą prawa. Wykłada także na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i jest członkinią Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Anna Radwan-Röhrenschef to socjolożka i aktywistka działająca na rzecz integracji Polski z UE. Działalność społeczną zaczynała jako wolontariuszka zaangażowana w kampanię na rzecz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a później pracowała w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, w której w latach 2006-2015 była szefową. Obecnie zasiada w Radzie tej organizacji. Radwan-Röhrenschef jest także założycielką Instytutu In.Europa zajmującego się problematyką unijną: edukacją, analizami konkretnych wydarzeń dotyczących Unii, wzmacnianiem proeuropejskiego środowiska w Polsce. Ostatnio Radwan-Röhrenschef angażowała się na rzecz współpracy europejskiej w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Trzecią osobą, która dołączyła do ekipy Hołowni jest Katarzyna Jagiełło, ekolożka, tłumaczka, podróżniczka, aktywistka, ekspertka ds. różnorodności biologicznej i frontmenka Greenpeace. Prowadziła między innymi kampanię poświęconą ochronie owadów zapylających, współtwórczyni akcji „Adoptuj pszczołę”. Jak podkreślono, „śmiałe działanie wspiera działalnością ekspercką”. Jagiełło jest absolwentką Leadership Academy for Poland i Szkoły Liderów Politycznych oraz ekspertką Greenpeace ds. różnorodności biologicznej. W latach 2014-2018 była członkinią Rady ds. Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa.

Jedynym mężczyzną wśród przedstawionych na konferencji osób jest radca prawny, społecznik i samorządowiec Bartłomiej Dyba-Bojarski. To absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 18 lat prowadzi własną kancelarię i specjalizuje się w prowadzeniu procesów cywilnych, zwłaszcza odszkodowawczych oraz obsłudze przedsiębiorstw. Radny Rady Miejskiej w Łodzi od 2014 roku. W swej działalności publicznej zajmuję się przede wszystkim przestrzenią miejską i jej racjonalnym zagospodarowaniem. Jest także wiceprzewodniczącym Komisji Planowania Przestrzennego i Architektury Rady Miejskiej. Zajmuje się też zielenią, rewitalizacją i sprawami kultury. Do marca 2020 roku był działaczem Prawa i Sprawiedliwości, z którego wystąpił w geście sprzeciwu wobec prób manipulacji prawem wyborczym w czasie kampanii prezydenckiej. Wówczas został odwołany z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łodzi głosami Platformy Obywatelskiej. Obecnie jest radnym niezrzeszonym. Od kilku lat udziela społecznie nieodpłatnych porad prawnych w jednej z bałuckich parafii. Był również członkiem Społecznego Komitetu Rewitalizacji przy Prezydencie Miasta Łodzi.