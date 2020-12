Sejm o miliardach z UE. Kto poprze Fundusz Odbudowy?

Chodzi o głosowanie nad ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy. Muszą to zrobić wszystkie narodowe parlamenty. Kiedy można spodziewa się głosowania w polskim Sejmie? Z naszych informacji z klubu PiS wynika, że najprawdopodobniej stanie się to w pierwszym kwartale 2021 r. Ostatecznej decyzji nie ma.

Ale nie ma też jedności w koalicji rządzącej. Solidarna Polska ma obecnie – jak podkreślają nieoficjalnie jej politycy – inne zdanie niż PiS, w co najmniej dwóch sprawach. Pierwsza to polityka klimatyczna, drugi to powiązana z Funduszem Odbudowy kwestia praworządności. W głosowaniu nad funduszem Solidarna Polska – 19 posłów – ma być przeciw, co zresztą jej politycy już zapowiedzieli. Stanowisko jest jednoznaczne, a SP w ostatnim czasie pokazała spójność swojego środowiska.