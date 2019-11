Po śmierci Daphne Caruany Galizii. Wyspa, która okazała się bagnem

– Zgnilizna jest wszędzie, gdziekolwiek spojrzysz. To beznadziejna sytuacja – brzmiały ostatnie słowa dziennikarki. Pół godziny później na drodze do Valletty renault, który wzięła z wypożyczalni, wybuchł z taką siłą, że policja musiała zbierać fragmenty ciała czołowej reporterki śledczej kraju przez cztery dni.

Bo też w ciągu kilkudziesięciu lat pracy Galizia ujawniła wiele nierozliczonych skandali, które uderzyły bezpośrednio w Muscata. Badając tzw. kwity z Panamy, odkryła np. powiązania żony premiera z podejrzanymi funduszami z Azerbejdżanu. To koncern z tego kraju (Socar) razem z niemieckim Siemensem buduje na Malcie wartą 400 mln euro elektrownię, szczególnie ostro krytykowaną w mediach z powodu podejrzeń o korupcję. Okazało się także, że za tajemniczą spółką 17 Black, notowaną w kwitach z Panamy i finansującą wiele podejrzanych operacji na Malcie, stoi Fenech, do tej pory bardzo bliski współpracownik Schembriego.

Galizia ze szczególnym zacięciem atakowała Partię Pracy i była zwolenniczką konserwatystów, ale do czasu, gdy krótko przed śmiercią na jej czele stanął Delia. Wtedy ustaliła, że jest on powiązany z siatką sutenerów z Londynu. Dlatego Matthew Caruana Galizia, syn Daphne, wezwał w środę Maltańczyków, aby nie przyłączali się ani do manifestacji opozycji, ani do partii rządzącej.