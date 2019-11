Siergiej Markow: Spotykałem się z doradcą Puigdemonta

Siergiej Markow: Jestem znanym rosyjskim politologiem, dzwonią do mnie wszystkie najważniejsze media na świecie. Jestem też najbardziej cytowanym rosyjskim analitykiem w zachodnich mediach. Pewnego dnia dzwoni więc do mnie hiszpańska dziennikarka i proponuje spotkanie z doradcą politycznym Puigdemonta. To przecież jest interesujące.

Czyli doradca lidera katalońskich separatystów przyleciał do Moskwy, by spotkać się z panem?

Tak przyleciał do Moskwy, by spotkać się ze mną. Dziennikarze ciągle przedstawiają mnie, jako doradcę Putina, choć zawsze temu zaprzeczam. Owszem pracuję od wielu lat przy różnych projektach, ale jestem człowiekiem skromnym. Spotkaliśmy się na kolacji i Terradellas zapytał mnie, czy Moskwa mogłaby uznać niepodległość Katalonii, gdyby Katalonia uznała Krym za część Rosji. Powiedziałem, że muszę się rozeznać. Dzień później spotkaliśmy się i powiedziałem, że nie mogę mówić w imieniu władz, trzeba o to pytać MSZ Rosji lub administrację prezydenta. Powiedziałem, że Moskwa nie potrzebuje uznania Krymu za część Rosji, zwłaszcza w taki sposób. Moskwa uznała Krym za część Rosji, Krym się wypowiedział i to jest najważniejsze. Po drugie w Rosji nie wierzą zachodnim politykom, a katalońscy politycy to najchytrzejsi politycy w Hiszpanii. Po trzecie Rosja nie ingeruje w sprawy innych państw. Rosja jest ciągle oskarżana o ingerencje w sprawy USA czy Wielkiej Brytanii, ale tak nie jest.