PSL szykuje ofensywę legislacyjną

Nie ma jeszcze ustaleń opozycji co do Senatu i obsady najważniejszych stanowisk. Kolejne spotkanie liderów może odbyć się w przyszłym tygodniu. Ludowcy zapowiadają, że Senat pod rządami opozycji ma być „wartością dodaną".

Plany prezydenckie

Ludowcy od dawna mówią o tym, że ich kandydat – lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz – jest gotowy do prawyborów w opozycji. I nie tylko. – Ja jestem gotowy do różnych wyzwań, bo jako lider partii muszę być na to gotowy i chcę być na to gotowy. Nie uchylałem się od debat, nie uchylałem się od odpowiedzialności za trudne, odważne czasem, ryzykowne decyzje w kampanii wyborczej – powiedział we wtorek na antenie TVN24 Kosiniak-Kamysz. Lider PSL zastrzegł też, że jego zdaniem prezydent musi być samodzielny i budować wspólnotę.