Białoruski opozycjonista: Morawiecki był dla mnie wielką szkołą

Jeden z liderów białoruskiej opozycji napisał list do redakcji rp.pl, w którym wspomina zmarłego w poniedziałek twórcę Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego.

To zawsze była wielka szkoła dla mnie, nie tyle polityki, ile odpowiedzialności obywatelskiej. Był otwarty i nieobojętny, zawsze się interesował sytuacją na Białorusi. Lubił powtarzać, że musimy mimo wszystko walczyć o wolność i prawdę, bo inaczej życie traci sens. Mówił: «Często nie spodziewaliśmy się, że zwyciężymy. Traktowaliśmy naszą działalność jako sprawę honoru. Wolności się nie wyprosi, ją trzeba wywalczyć. Co nam się wydawało nierealne, stało się. I u was będzie tak samo».