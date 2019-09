Rosja-Ukraina: ruszyła wielka wymiana jeńców

Ukraińskie media informują, że do Moskwy lecą 35 uwolnione osoby, nie wszyscy są jednak obywatelami Rosji. 11 z nich prezydent Zełenski ułaskawił w sobotę nad ranem. Ukraińska Prawda twierdzi, że do Moskwy leci m.in. Wołodymyr Ciemach, którego uważa się za kluczowego świadka w sprawie zestrzelenia nad Donbasem w lipcu 2014 roku malezyjskiego samolotu pasażerskiego MH-17. Rosyjskie media poinformowały, że na pokładzie jest również uwolniony niedawno przez sąd w Kijowie Kirył Wyszyński, redaktor ukraińskiej filii rosyjskiej agencji Ria Nowosti. W Kijowie był oskarżany o zdradę państwa i szpiegostwo na rzecz Rosji.

Do wymiany jeńców pomiędzy Ukrainą a Rosją zapewne by nie doszło, gdyby prezydent Zełenski nie zadzwonił dwukrotnie do rosyjskiego przywódcy. W jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że rodziny więzionych w Rosji ukraińskich marynarzy namawiały go by "zadzwonił do Putina".