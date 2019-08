Dama Merkel i jej rycerz

Szefowie rządów Węgier i Niemiec brali udział w poniedziałek w uroczystościach poświęconych 30. rocznicy otwarcia węgierskiej granicy na zachód dla 700 obywateli NRD. Był to jeden z najważniejszych etapów rozpadania się represyjnego państwa wschodnioniemieckiego i dochodzenia do zjednoczenia Niemiec. Niecałe trzy miesiące później upadł mur berliński, a w październiku 1990 roku nie było już NRD.

Ta unijna jedność nie może być jednak, dodał węgierski premier, traktowana jako dokonana na zawsze, musi się tworzyć na nowo, przechodząc przez konflikty. Odczytano to jako odniesienie do wielkiego sporu o imigrantów, w którym Berlin i Budapeszt stały na skrajnych stanowiskach. Lewicowe media niemieckie ironizowały, że Orbán świętuje otwieranie granic, ale nie przed imigrantami z Bliskiego Wschodu.

Angela Merkel już w sobotę w nagraniu udostępnionym na stronach urzędu kanclerskiego mówiła, że otwierając 19 sierpnia 1989 roku granicę dla obywateli NRD marzących o Zachodzie, Węgry przyczyniły się do urzeczywistnienia „cudu zjednoczenia Niemiec". To doprowadziło także do „wielkiego nowego partnerstwa z krajami Europy Środkowo-Wschodniej".