Partyjne wsparcie dla prezydenta Dudy na finiszu kampanii

Premier Morawiecki odwiedza w ramach przedwyborczej trasy nawet kilkanaście miejscowości dziennie. W czwartek był w województwie lubelskim, mazowieckim i podlaskim. Odwiedził 11 miejsc, w tym Tomaszów Lubelski, Zamość i Chełm. Jak wynika z naszych informacji, do końca kampanii prezydenckiej premier ma odwiedzić ok. 100 powiatów w całej Polsce. Po co ten objazd? Jak przekonują nas sztabowcy, istnieją regiony, w których prezydent może jeszcze zyskać nowych wyborców. I objazd jest precyzyjnie kierowany do tych właśnie regionów.

