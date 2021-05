Za pracę w pomocy społecznej posłance Ścigaj może grozić nagana

Pracownicy pomocy społecznej obok medyków znajdowali się w tzw. grupie zero szczepień przeciw Covid-19. Rząd uznał, że są wyjątkowo narażeni na zakażenie w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Mimo to w Sejmie za pracę w Ośrodku Pomocy Społecznej można dostać naganę. Grozi ona posłance Agnieszce Ścigaj.

W związku z tym zrezygnowała z pobierania uposażenia. Mimo to w lutym jej przypadek analizowała Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Celem było ustalenie, czy posłanka nie łamie przepisu, który zakazuje parlamentarzystom pracy w szeregu instytucji, w tym w administracji rządowej i samorządu terytorialnego.

Podczas posiedzenia ekspertka z Biura Analiz Sejmowych przekonywała, że pojęcie „administracja samorządu terytorialnego" dotyczy też Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach. W efekcie komisja wydała opinię, że „zatrudnienie posła na stanowisku dyrektora tego ośrodka objęte jest nakazem niepołączalności mandatu poselskiego". Przy okazji komisja podobną opinię wydała odnośnie do posła PiS Patryka Wichra, szefa sanatorium MSWiA w Krynicy-Zdroju, jednak on przebywa na urlopie bezpłatnym.

Posłanka z pracy nie chce rezygnować. Jeśli ostatecznie okaże się, że nie może jej łączyć z wykonywaniem mandatu, grozi jej odpowiedzialność regulaminowa, czyli zwrócenie uwagi, upomnienie lub nagana. Kiedy marszałek podejmie decyzję odnośnie do jej zatrudnienia? Na to pytanie nie odpowiedziało nam Centrum Informacyjne Sejmu.

Ten przypadek może zaskakiwać, bo do tej pory posłowie nie mieli podobnych problemów. Najbardziej znana sprawa dotyczyła Jana Ołdakowskiego, który w 2007 r. wszedł do Sejmu z listy PiS. Był jednocześnie dyrektorem Muzeum Powstania Warszawskiego, a ówczesny marszałek Bronisław Komorowski z PO chciał wygasić mu mandat. Ostatecznie na to się nie zdecydował, a często powtarzana w Sejmie historia głosi, że Biuro Analiz Sejmowych zmieniło opinię w ciągu jednej nocy.