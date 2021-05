Ważą się losy miliardów

W poniedziałek 3 maja przedstawiciele rządu poinformowali, że Krajowy Plan Odbudowy został wysłany do Komisji Europejskiej. – Zakończyliśmy proces składania KPO – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, plan zakłada zmiany, które wynegocjowała Lewica w trakcie rozmów z rządem, a w dokumencie już nic nie może się zmienić.

Ten komunikat ma wyjść przede wszystkim naprzeciwko politykom Lewicy, którzy od wysłania do Brukseli ostatecznej wersji Krajowego Planu Odbudowy uzależniali swoje poparcie dla decyzji o poszerzeniu zasobów własnych Unii. Taki warunek postawili liderzy Lewicy w trakcie majowego weekendu. Teraz – jak wynika z naszych nieoficjalnych rozmów – wszystko wskazuje na to, że politycy lewicy będą „za" w głosowaniu, które ma się odbyć we wtorek.