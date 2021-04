Ameryka wkracza na Wschód

Jeżeli reżim w Mińsku nie uwolni więźniów politycznych (a jest ich już 325) i nie rozpocznie rozmów z przeciwnikami, to 27 kwietnia czołowe białoruskie przedsiębiorstwa zostaną objęte sankcjami USA. A chodzi o filary białoruskiej gospodarki: koncern naftowy Biełnieftechim (odpowiednik polskiego Orlenu), Naftan (rafineria w Nowopołocku), Biełszynę (producent opon), Grodno Azot (największy w kraju producent nawozów azotowych) i kilka innych przedsiębiorstw państwowych.

W środę Departament Stanu zapowiedział wznowienie dotkliwych sankcji gospodarczych, które po brutalnej pacyfikacji powyborczych protestów jeszcze w 2006 r. wprowadził ówczesny prezydent USA George W. Bush. Były one modyfikowane, ale ostatecznie ograniczenia zawieszono w 2015 r., gdy Łukaszenko wypuścił wszystkich więźniów politycznych. Termin ważności ostatniej decyzji upływa właśnie 26 kwietnia.

– Gdy pracowałem dla korporacji konsultingowych, zawsze sprawdzano historię firm, i jeżeli któraś była objęta sankcjami, to oznaczało, że jest ona „toksyczna". To wiąże się z dużym ryzykiem. Pamiętam, że gdy po 2014 r. Amerykanie wprowadzili sankcje wobec m.in. rosyjskich banków i przedsiębiorstw, to mocno ograniczyło współpracę z rosyjskimi firmami – twierdzi nasz rozmówca. A nawet w Warszawie działa filia Biełnieftechimu. „Rzeczpospolita" bezskutecznie próbowała porozmawiać z przedstawicielami tej firmy o ewentualnych następstwach amerykańskich sankcji.