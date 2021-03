Holandia. Mark Rutte na długo pozostanie u władzy

Ale na to się nie zanosi. Mark Rutte może rywalizować już tylko z Angelą Merkel i Viktorem Orbánem, gdy idzie o długość sterowania krajem. Pani kanclerz szykuje się po 16 latach u władzy do odejścia we wrześniu, Holender, który od 2010 r. stał na czele trzech rządów, szykuje się do objęcia po raz czwarty urzędu premiera.