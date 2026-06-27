Ta wypowiedź sprzed trzech lat raczej nie oddaje już oczekiwań Donalda Tuska wobec mediów, a oddawać przestała w momencie, gdy z fotela lidera opozycji przesiadł się na fotel szefa rządu. Obecna władza bardzo źle znosi kontrolną rolę mediów i kompletnie sobie nie radzi z krytyką – nawet tak uzasadnioną jak ta, która spadła na nią po ujawnieniu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Politycy Koalicji najwyraźniej sądzą, że „wyzwalając” naród spod rządów PiS zasłużyli na dożywotni immunitet od wszelkiej krytyki i są w szoku, że niektórzy dziennikarze tego immunitetu nie respektują, rozliczając obecną władzę tak samo, jak rozliczali poprzednią.