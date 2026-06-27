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Kataryna: Donald Tusk powinien przeprosić nas, miliony frajerów bez koneksji

Premier Tusk: „Wolne dziennikarstwo i wolne media są nie od tego, żeby polować na opozycję razem z władzą, tylko żeby razem z opozycją patrzeć władzy na ręce. Ja oczekuję od mediów też krytycznego podejścia do rządzących, a nie do opozycji. Demokracja w Polsce jest m.in. dlatego zagrożona, że niezależne media uważają, że dużo łatwiej jest skakać po opozycji niż po władzy”.

Publikacja: 27.06.2026 11:21

Kataryna: Donald Tusk powinien przeprosić nas, miliony frajerów bez koneksji

Foto: REUTERS/Axel Schmidt

Katarzyna Sadło

Ta wypowiedź sprzed trzech lat raczej nie oddaje już oczekiwań Donalda Tuska wobec mediów, a oddawać przestała w momencie, gdy z fotela lidera opozycji przesiadł się na fotel szefa rządu. Obecna władza bardzo źle znosi kontrolną rolę mediów i kompletnie sobie nie radzi z krytyką – nawet tak uzasadnioną jak ta, która spadła na nią po ujawnieniu afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Politycy Koalicji najwyraźniej sądzą, że „wyzwalając” naród spod rządów PiS zasłużyli na dożywotni immunitet od wszelkiej krytyki i są w szoku, że niektórzy dziennikarze tego immunitetu nie respektują, rozliczając obecną władzę tak samo, jak rozliczali poprzednią.

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