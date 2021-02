Mjanma: Strajk generalny przeciwko juncie

Większość informacji z Birmy pochodzi jednak z sieci społecznościowych. 1 lutego birmańska armia dokonała zamachu stanu i aresztowała cywilne władze, w tym prezydenta Win Myinta oraz premiera, laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla z 1991 roku Aung San Suu Kyi. W sumie zatrzymano podobno ponad 130 polityków i urzędników (w tym 24 ministrów i deputowanych). Do więzienia trafił też jeden cudzoziemiec, Australijczyk Sean Turnell. Ekonomista był doradcą rządu pani Aung San Suu Kyi, nie jest jasne, dlaczego wojskowi go zatrzymali.

Oskarżyli cywilne władze o sfałszowanie wyników wyborów, aresztowali polityków i wprowadzili na rok stan wyjątkowy. Doprowadziło to do największych od 14 lat ulicznych demonstracji w Birmie.

Jak do tej pory brak jest informacji o ofiarach rozruchów. Wiadomo jedynie, że w miejscowości Myawaddy na granicy z Tajlandią policja postrzeliła jedną kobietę. Oddziały policyjne zazwyczaj ograniczają swe działania do blokowania manifestacji i rozpraszania ich armatkami wodnymi. Wojsko nie uczestniczy w tych akcjach.

Wraz z początkiem masowych manifestacji w sobotę zaczęto rozprowadzać w kraju również wezwanie do strajku generalnego. Zaczął się on w poniedziałek, gdy dziesiątki tysięcy lekarzy, nauczycieli, pracowników bankowych i urzędników państwowych zamiast do pracy wyszły na ulice miast. – Nie chcemy junty. Nigdy jej nie chcieliśmy. Nikt jej nie chce – mówił dziennikarzom jeden z manifestantów w Jangonie. Nie wiadomo jednak, jaki zasięg ma strajk, na pewno przystąpiono do niego w stolicy Naypyidaw i w dwóch największych miastach kraju Jangonie i w Mandalaj.