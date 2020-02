"Willa Kwaśniewskich": Kamiński czeka, Ziobro zwleka

Szef CBA zaprzecza

„Agent Tomek" w grudniu 2019 r. w prokuraturze w Katowicach niespodziewanie oświadczył, że jego dawni szefowie – Kamiński i Wąsik – nakłaniali go, by w operacji specjalnej znalazł dowody na to, że willa w Kazimierzu należy nieoficjalnie do Kwaśniewskich, choć nie było ku temu żadnych przesłanek. Potwierdził to ostatnio przed kamerą „Superwizjera" TVN. Szef CBA Ernest Bejda w wywiadzie w tygodniku „wSieci" zdementował sensacje Kaczmarka. Zapewniał, że notatki byłego agenta w sprawie związanej z byłym prezydentem Polski wywodzącym się z SLD „nie były nigdy rozstrzygające". „Z materiału CBA wynika, że nieruchomość w Kazimierzu Dolnym była w faktycznym posiadaniu i zarządzaniu Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich – jest na to wiele dowodów w dokumentach. Zostały one już odtajnione, teraz występujemy o zgodę prokuratora generalnego, by je upublicznić" – mówił Bejda.