Słowna odpowiedź Unii na represje Putina

– Także zgodnie z rosyjską konstytucją każdy ma w Rosji prawo do wyrażania swojej opinii i do demonstracji. Dlatego oczekujemy, że ci, którzy tam pokojowo protestowali, natychmiast zostaną zwolnieni – mówił wśród wielu innych ministrów szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas.

– Unijni ministrowie nie mają prawa znowu odfajkować tej kwestii, ograniczając się do deklaracji. Trzeba uderzyć, gdzie boli: w interesy finansowe. Wstrzymanie Nord Stream 2 nie może zostać zdjęte z agendy – oświadczył Weber.

W miniony czwartek Parlament Europejski przytłaczającą większością głosów przyjął rezolucję nawołującą do zamrożenia prac przy gazociągu. Cóż z tego, kiedy to nie zgromadzenie w Strasburgu decyduje o tej kwestii. Zaś kanclerz Merkel zaraz po decyzji eurodeputowanych oświadczyła, że w sprawie Nord Stream 2 „nie zmieniła zdania".

– Nie ma innego pokojowego sposobu, aby wywrzeć presję na państwo, które łamie prawo międzynarodowe – uznał prezydent, sugerując, że zaniechanie takiej polityki może ostatecznie doprowadzić do otwartego konfliktu. – Rosja nie jest krajem, któremu można zaufać albo takim, który podziela te same wartości lub cele demokratyczne co państwa euroatlantyckie – dodał Duda, wskazując, że należałoby „ograniczyć możliwość działania gospodarczego Gazpromu na terenie Unii, szczególnie poprzez nowe inwestycje".