Protasiewicz: Część opozycji gra w scenariuszu Łukaszenki

Protasiewicz odniósł się m.in. do wypowiedzi Władysława Frasyniuka, w której krytycznie ocenił działania Straży Granicznej i wojska m.in. porównał żołnierzy do watahy psów.



- Nigdy nie wolno tak mówić o żołnierzach. Wszyscy funkcjonariusze służący Polsce, zasługują na szacunek. Tak zbudowała się Ameryka - na szacunku do własnych żołnierzy. Takie słowa są przykre, smutne i oburzające, niezależnie od tego kto je wypowiada. Nawet jeśli jest się negatywnie nastawionym do obecnego układu rządzącego, to żołnierzy nie można obrażać - stwierdził poseł.

