Sondaż: Kto, według Polaków, jest najważniejszym sojusznikiem Polski?

Z drugiej strony administracja Joe Bidena nie podjęła kroków, by zablokować budowę gazociągu NordStream 2 , który - jak alarmują Polska i Ukraina - może być wykorzystywany przez Rosję w celach politycznych do omijania tych krajów w tranzycie rosyjskiego gazu na Zachód.

W ostatnim czasie doszło do pogorszenia się relacji polsko-amerykańskich do czego przyczyniły się m.in. przyjęcie przez parlament i podpisanie przez prezydenta nowelizacji Kodeksu prawa administracyjnego dotyczącej reprywatyzacji (przeciwko nowelizacji protestuje Izrael, wspierany przez USA) oraz procedowanie przez polski parlament tzw. lex TVN - czyli nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, która - gdyby została przyjęta w obecnym kształcie - oznaczałaby konieczność sprzedaży większościowego pakietu akcji w TVN przez amerykański koncern medialny Discovery.

Po 1989 roku działania polskiej dyplomacji skupiły się na tym, by Polska dołączyła do zachodnich struktur. Bezpieczeństwo militarne miała zapewnić Polsce obecność w NATO, sojuszu wojskowym, w którym kluczową rolę odgrywają USA (Polska dołączyła do NATO 12 marca 1999 roku). Z kolei gwarancją doganiania Zachodu jeśli chodzi o rozwój gospodarki miały być korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej (Polska dołączyła do niej 1 maja 2004 roku).

- Stany Zjednoczone są kluczowym sojusznikiem Polski w opinii co piątej kobiety i 28% mężczyzn. USA wybrane zostały przez blisko co trzecią osobę do 24 roku życia i częściej niż co czwartego respondenta posiadającego wyższe wykształcenie. Odpowiedź tę wskazała ponad 1/3 osób z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak – wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.