Kaczyński: Tusk najpewniej nie ma innego wyjścia i musi wrócić

Do domniemanego powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki odniósł się Jarosław Kaczyński. Już w piątek wieczorem opublikowany został fragment rozmowy z prezesem PiS, która w całości ma zostać opublikowana w środę w tygodniku „Gazeta Polska”.

- Brak zamiłowania do ciężkiej pracy pana Tuska - u nas dobrze znany, dowcipy o tym są - tam coraz gorzej jest przyjmowany, a na dodatek jego germanocentryczność nie wszystkim odpowiada. Zatem najpewniej nie ma innego wyjścia i musi wrócić. Taka jest brutalna prawda, cała reszta z tym proszeniem, wyczekiwaniem to teatr mający być może nieco osłodzić ten powrót lub uczynić go w ogóle możliwym - stwierdził Kaczyński, według którego „prawdopodobnie jego powrót rzeczywiście ożywi jakąś mniejszościową część elektoratu Platformy”.

Na uwagę, że Tusk mimo powrotu będzie pozostawał poza parlamentem, Kaczyński zwrócił uwagę, że istniała teoria o powrocie byłego premiera poprzez wybory uzupełniające do Senatu, w przypadku rezygnacji z mandatu któregoś z senatorów. - Musiałby je oczywiście wygrać. Ale to tylko spekulacje. Nie mam wiedzy na temat planów Tuska - powiedział prezes PiS.

„Dość ryzykowną akcją” Kaczyński nazwał możliwość powołania Tuska na szefa tzw. rządu technicznego. - Taka większość wymagałaby oczywiście części naszej koalicji, ale także Konfederacji. Nie dawałbym szans na zrealizowanie takiego zamierzenia. Ono jest mało prawdopodobne - ocenił wicepremier. Jego zdaniem „taka sytuacja by Tuska nie umocniła”.