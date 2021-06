Lapid zrobił kolejny krok w stronę odebrania władzy Netanjahu

Lapid ma czas na znalezienie większości w wyłonionym w czasie wyborów z 23 marca Knesecie do północy. Jeśli mu się to nie uda prezydent kraju powierzy misję formowania rządu wybranemu przez siebie członkowi Knesetu.

Wcześniej większości w Knesecie nie zdołał sformować Netanjahu, którego Likud wygrał wybory.

W niedzielę Lapid ogłosił, że porozumiał się w sprawie utworzenia wspólnego rządu z Naftalim Bennettem, byłym sojusznikiem Netanjahu, którego koalicja ma w obecnym Knesecie siedem głosów. Współpraca ta musi być jeszcze sformalizowana poprzez zawarcie umowy między ugrupowaniami.

Teraz Jesz Atid i Niebiesko-Biali ogłosili, że "porozumieli się co do ram rządu i kluczowych kwestii odnoszących się do wzmocnienia demokracji i izraelskiego społeczeństwa".