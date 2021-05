Sondaż: Które ugrupowanie jest główną partią opozycji?

Ostatnie sondaże wskazują, że ugrupowaniem opozycyjnym z największym poparciem jest obecnie Polska 2050 Szymona Hołowni. Ugrupowanie to wyprzedziło Koalicję Obywatelską (koalicja Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskie i Zielonych), która obecnie w sondażach zajmuje trzecie miejsce z poparciem rzędu kilkunastu procent.

Spadek notowań Koalicji Obywatelskiej w sondażach był tematem zorganizowanej w ubiegły wtorek dyskusji parlamentarzystów tej formacji z zarządem partii. W czasie spotkania nie pojawił się jednak postulat wymiany przewodniczącego PO (od początku 2020 roku funkcję tę pełni Borys Budka, który zastąpił na stanowisku przewodniczącego Grzegorza Schetynę).

W ostatnich tygodniach między partiami opozycyjnymi doszło do konfliktu w związku z kwestią poparcia dla ustawy ratyfikującej unijny Fundusz Odbudowy. Lewica podjęła w tym temacie bezpośrednie negocjacje z PiS, które doprowadziły do zadeklarowania przez nią poparcia dla ratyfikacji, co zagwarantowało Prawu i Sprawiedliwości większość dla tej ustawy (przeciwko ustawie ws. ratyfikacji głosowali posłowie wywodzący się z Solidarnej Polski). Ustawę ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy poparły też PSL i Polska 2050. Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu i skrytykowała Lewicę za podjęcie samodzielnych negocjacji z PiS.

Wcześniej Platforma Obywatelska przedstawiała projekt "Koalicji 276", który przewidywał stworzenie przez Koalicję Obywatelską, PSL, Polskę 2050 i Lewicę koalicji dysponującej w kolejnym parlamencie większością pozwalającą odrzucać weto prezydenta. Inne partie opozycyjne podeszły jednak do tego projektu sceptycznie podkreślając, że przed przedstawieniem tego projektu nikt nie podjął z nimi negocjacji w tej kwestii.