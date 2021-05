Wiadomo, kiedy PiS zaprezentuje swój "Nowy Ład"

- Rzeczywiście te założenia Nowego Ładu, ten cały program na wychodzenie gospodarki z pandemii, na powrót do szybkiego wzrostu gospodarczego, to jest coś, co mamy przygotowane już od wielu tygodni. Niestety, cały czas utrzymująca się sytuacja pandemiczna cały czas powodowała przesuwanie terminu prezentacji tego programu - dodał.

- Dzisiaj jesteśmy już w takiej sytuacji, że czas bardzo mocno i głośno powiedzieć o tym, jakie mamy plany na okres po pandemii, bo widać wyraźnie, że dzięki również udanej akcji szczepień, pandemia ustępuje - oświadczył wicepremier.

Jacek Sasin ocenił, że głównym zadaniem rządu jest doprowadzenie do tego, żeby "pandemia nie pozostawiła trwałych skutków społecznych i gospodarczych".

Pytany o "Nowy Ład" wicepremier stwierdził, że to program PiS. - Rząd jest emanacją większości parlamentarnej, rząd będzie realizował ten program. Jeśli chodzi o koalicjantów, to myślę, że uda się tutaj osiągnąć pełne porozumienie. Koalicjanci też zgłosili pewne swoje punkty programowe do tego programu, Nowego Polskiego Ładu i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby móc powiedzieć, że to jest program całej Zjednoczonej Prawicy, chociaż przygotowany rzeczywiście przez PiS - mówił Sasin.