Zandberg: Opinia publiczna zna ustalenia między PiS a Lewicą

- Zachęcałbym wszystkich, żeby się tym razem po prostu nie spóźnić, bo teraz jest czas na to, żeby zadbać o to, żeby w ustawie wdrożeniowej znalazły się takie przepisy, które będą realnie zabezpieczać, że fundusze będą wydawane dobrze - dodał.

Czy Senat powinien wprowadzić poprawki do ustawy ratyfikującej, np. dotyczące społecznej kontroli wydawania środków z Funduszu Odbudowy? - To oczywiście zależy od kształtu poprawek. Myślę, że główna batalia, która nas czeka w najbliższych miesiącach będzie dotyczyła już nie ustawy ratyfikacyjnej, tylko ustawy wdrożeniowej - powiedział pytany o to w Polsat News Adrian Zandberg (Razem).

- To jest najrozsądniejsze, co można zrobić. Niestety, wśród części naszych koleżanek i kolegów z opozycji jest sposób myślenia, który ja pamiętam z czasów, gdy uczyłem studentów. Zdarzali się tacy studenci, którzy na początku semestru bardzo dużo zapowiadali, potem przez pół roku nic nie robili, budzili się na tydzień przed sesją i zaczynali coś nerwowo robić, a później przychodzili do mnie i prosili, żeby przełożyć termin egzaminu. To tak nie działa w polityce - mówił Adrian Zandberg.

Poseł Lewicy był pytany, czy jego formacja zawarła inne niż dotyczące KPO porozumienie polityczne z PiS. - Nie ma żadnych ustaleń innych niż te, które poznała opinia publiczna - odparł dodając, że chodzi o kwestie dotyczące "wyłącznie tego, w jaki sposób będą zagospodarowane środki unijne przez kolejne lata".