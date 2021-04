Nowa Zelandia centralizuje system ochrony zdrowia

Obecnie system publicznej ochrony zdrowia w Nowej Zelandii opiera się o 20 lokalnych organizacji, z których każda ma własny budżet.

Niektórzy nazywają dziś nowozelandzki system ochrony zdrowia "loterią kodów pocztowych" ponieważ różne terapie stosowane przez publiczne placówki są uzależnione od tego gdzie mieszka ubezpieczony.

To ma się zmienić, ponieważ minister zdrowia, Andrew Little poinformował właśnie o tym, że lokalne organizacje zarządzające systemem ochrony zdrowia w Nowej Zelandii zostaną zastąpione jedną organizacją o nazwie Zdrowie Nowej Zelandii (Health New Zealand).