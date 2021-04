Michał Kamiński: Rząd nie jest w stanie rządzić

W rozmowie #RZECZoPOLITYCE, z Michałem Kolanko, Michał Kamiński, wicemarszałek senatu, PSL- Koalicja Polska, skomentował ostatnie problemy w Zjednoczonej Prawicy. - W ciągu najbliższych miesięcy - w polskiej polityce - musi dojść do przesilenia. Z jednej strony widzimy, że formuła Zjednoczonej Prawicy, która obowiązywała do niedawna – dzisiaj już nie obowiązuje. Jak mówił mi w rozmowie jeden z najważniejszych polityków rządzącej formacji: „My dzisiaj, wiemy co wrzucamy do Sejmu, ale nie wiemy co z Sejmu wychodzi”. W tej sytuacji rząd nie jest w stanie rządzić, bo nikt nie jest w stanie rządzić, kiedy nie jest przekonany jaką ma większość w Sejmie i do czego ma tę większość – stwierdził wicemarszałek senatu.

Michał Kamiński wskazywał również na brak porozumienia w koalicji rządzącej w sprawie ratyfikacji funduszu europejskiego oraz OFE. - Wydaje się, że w sprawach, które były jeszcze niedawno poza sporem w koalicji rządowej, dołączyła kolejna kluczowa sprawa - finansów. Rząd nie ma większości w sprawie pieniędzy europejskich w swoim własnym obozie. Okazuje się, że dla sprawy OFE też nie mają większości wewnątrz własnego obozu. Jarosław Kaczyński nie jest w stanie rządzić w takiej sytuacji, mało jaki polityk byłby w stanie – ocenił senator.