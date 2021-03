Poseł Porozumienia: Domagamy się wyjaśnień ws. Daniela Obajtka

- W takim momencie powinno się dokładnie sprawdzić, od tego są różne służby. Liczę na to, że to się sprawdzi - dodał.

- Bardzo bym chciał, żeby to wszystko bardzo dokładnie zweryfikowano. Oczywiście, że jest to poruszające, kiedy wiemy, że człowiek zarządzający największą państwową firmą w Polsce, która właściwie jest superfirmą, budzi tyle wątpliwości - komentował w poniedziałek w RMF FM Wojciech Maksymowicz.

Poseł Porozumienia wyjaśnił, że jego ugrupowanie „domaga się bardzo dokładnego wyjaśnienia” doniesień o prezesie Orlenu. - Rzeczywiście, nie my byliśmy wnioskodawcami zatrudnienia pana Objatka - podkreślił, dodając, że jego partia dyskutuje na jego temat „w rozmowach bezpośrednich, na poziomie wyższym”. - Nie będziemy występować telewizyjnie, bo nasi przedstawiciele są w rządzie - powiedział.

- Na pewno rozmowy są prowadzone, z tego, co wiem. To jest oczywiście nieakceptowalne. Takie rozmowy na pewno mają miejsce, ale to przede wszystkim chodzi o to, że czekamy - z jakimś limitem czasowym - na wyjaśnienie, bo na razie mamy anons prasowy - mówił Maksymowicz.

- Faktycznie, nazbyt tak niefrasobliwie nasi koledzy ze Zjednoczonej Prawicy podchodzą do tych informacji. To znana powszechnie gazeta, która nie jest sprzyjająca naszym ugrupowaniom, to akurat prawda, ale to nie znaczy, że nie należy sprawdzić tych danych. Oczywiście, muszą być sprawdzone - zwrócił uwagę były minister zdrowia.