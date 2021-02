Robert Biedroń: Gigantów chce opodatkować Lewica

W rozmowie #RZECZoPOLITYCE, prowadzonym przez Michała Kolanko, Robert Biedroń, (Lewica), mówił o tym jak UE może zareagować na nowy podatek od reklam, skierowany przeciw polskim mediom. - Na początku marca odbędzie się specjalna sesja PE poświęcona wolnym mediom w Polsce. W tej sprawie zabierali już głos poszczególni komisarze i prawdopodobnie dojdzie do rozszerzenia procedury praworządności nie tylko w kwestii systemu sądownictwa, ale także w sytuacji próby naruszenia niezależności mediów. Jeżeli ta procedura zostanie wszczęta, to polski rząd będzie miał kolejne problemy w instytucjach unijnych – stwierdził europoseł.

Robert Biedroń odniósł się także szerzej do projektu Lewicy w tej sprawie. - PiS mówi, ze chce opodatkować giganty, tylko że one będą płaciły proporcjonalnie mniej podatków niż „Tygodnik Podhalański”, czy inne regionalne media, to jest po prostu niesprawiedliwe. Lewica złożyła już kilka miesięcy temu projekt opodatkowania internetowych gigantów. Gdyby PiS chciało zobaczyć jak się to robi w całej Europie i nad czym pracuje Komisja Europejska i PE, to sięgnęłoby po projekt Lewicy. Nasz projekt rzetelnie odpowiada na wyzwania związane z okiełznaniem niepłacenia podatków przez wielkich gigantów internetowych. – odparł poseł.

Wicemarszałek Sejmu oczekuje, że współpraca między partiami opozycyjnymi będzie partnerska. - Opozycja powinna ze sobą współpracować, bo tego oczekują Polki i Polacy, którzy mają dość rządów Kaczyńskiego. Dobrze by było, żeby ta współpraca była merytoryczna – by nie wyglądało to jak podczas konwencji PO – ocenił polityk.