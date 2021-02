PO o aborcji, a PiS się cieszy. W Mińsku wyrok na dziennikarki Fot. 1 Jerzy Dudek/Fotorzepa, fot. 2 STRINGER / AFP

- Platforma Obywatelska dała się wciągnąć w wojnę ideologiczną zapoczątkowaną przez Jarosława Kaczyńskiego – tak Michał Szułdrzyński komentuje ogłoszenie przez PO nowego stanowiska w sprawie przerywania ciąży. A brzmi ono tak: aborcja do 12 tygodnia ciąży dozwolona z powodu trudnych warunków życiowych bądź zagrożenia dla zdrowia psychicznego kobiety. Lider Platformy, Borys Budka przekonywał dziś, że "udało się wypracować stanowisko, które stara się łączyć, a nie dzielić". Pytanie, co na to konserwatywne skrzydło tej partii pozostaje jednak otwarte. W drugiej części programu gościem jest Rusłan Szoszyn. Sąd w Mińsku skazał dziś Darię Czulcową i Kaciarynę Andrejewą, dziennikarki telewizji Biełsat - jedynej niezależnej stacji telewizyjnej na Białorusi – na 2 lat kolonii karnej. To kara za prowadzenie transmisji na żywo z protestów przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. - Reżim na Białorusi się nie zatrzyma, jeśli będą padały tylko słowa oburzenia. Wolność więźniom politycznym mogą dać już chyba tylko sankcje gospodarcze nałożone na Mińsk – mówi Szoszyn.