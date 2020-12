Europoseł Fideszu nie był zaproszony na seksparty

David Manzheley udzielił wywiadu belgijskiej gazecie „Het Laatste Nieuws”. Obszerne fragmenty rozmowy cytuje Onet . Według organizatora seksparty, impreza początkowo miała być zorganizowana dla 10 osób. 29-latek twierdzi, że zaprosił tylko swoich znajomych i prosił, by przyszli jedynie ci, którzy zakażenie koronawirusem mieli już za sobą.

Manzheley twierdzi, że impreza rozrosła się do ponad 20 osób po tym, jak większość z gości zaprosiła dodatkowych znajomych. To w tej grupie znalazł się József Szájer. Organizator seksparty twierdzi, że wcześniej nie znał polityka, ani też nie wiedział, że jest on europosłem.

David Manzheley zaprzeczył informacjom, jakoby uczestnicy orgii zażywali narkotyki. - Po prostu to było normalne spotkanie, nie licząc tego, że goście uprawiali ze sobą seks. Myślę, że to nie jest karygodne - powiedział.

Nielegalne w czasie epidemii zgromadzenie, zorganizowane na Rue des Pierres, zaledwie kilka metrów od komisariatu policji, w historycznym centrum belgijskiej stolicy, zostało przerwane przez policję w piątek wieczorem. Według doniesień lokalnych mediów, gdy policja weszła do budynku, jedna z osób próbowała uciec przez okno. Uciekinier zranił się w czasie ucieczki, został zatrzymany i próbował zasłaniać się immunitetem dyplomatycznym. Okazało się, że był nim członek Parlamentu Europejskiego.

Początkowo nie ujawniono tożsamości europosła, choć pojawiały się przecieki na ten temat. We wtorek europoseł Fideszu József Szájer przyznał się, w wydanym oświadczeniu, że był obecny na piątkowej imprezie. Zastrzegł, że nie brał narkotyków i przeprosił rodzinę za sytuację. Z mandatu eurodeputowanego zrezygnował już w niedzielę, nie wyjaśniając wówczas powodów. Stwierdził tylko, że decyzję podjął „po długiej refleksji” i nie ma ona związku z bieżącymi wydarzeniami politycznymi. Dodał, że popiera stanowisko rządu ws. zawetowania unijnego budżetu z powodu braku akceptacji powiązania unijnych funduszy z mechanizmem praworządności.