Spór o warunkowość. Polska i Węgry podtrzymują swe stanowisko

- Konkluzje są następujące: Polska i Węgry wspólnie podtrzymują swoje stanowisko dotyczące konieczności rozdzielenia kwestii związanych z oceną praworządności od kwestii związanej z oceną budżetu unijnego, to znaczy chcemy, aby kryteria, które dotyczą budżetu unijnego, odnosiły się do budżetu unijnego i tylko do niego, tzn. żeby kryteria związane z potencjalnym odebraniem środków budżetowych dotyczyły właśnie bezpośrednio realizacji budżetu, kwestii związanych z jego nieprawidłowym wydatkowaniem czy z niegospodarnością czy innymi wadami wydatkowania środków budżetowych - powiedział rzecznik rządu.

We wtorek premier Węgier przyleciał do Warszawy , by porozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, prezesem PiS. Tematem rozmów była sprawa sprzeciwu wobec tzw. mechanizmu praworządności.

- Chcemy wyraźnego rozdzielenia pomiędzy kwestiami arbitralnymi, nieobiektywnymi, które są związane z obecną propozycją dotyczącą praworządności. Jesteśmy przekonani, że to stanowisko zbiera coraz więcej poparcia w krajach członkowskich UE - dodał Piotr Mueller.

Rzecznik podkreślił, że najważniejsza jest jasność przepisów. - Chcemy, aby przepisy dotyczące warunkowości odnosiły się do kwestii budżetowych i były jasne i wyklarowane przez organy UE. Mamy nadzieję, że takie konkluzje negocjacyjne będą elementem dalszych działań w Unii Europejskiej i z takim stanowiskiem rząd Polski będzie brał udział w posiedzeniu Rady Europejskiej - zaznaczył.

Pytany o możliwość zastosowania przez Polskę weta odparł, że jest szansa, żeby dojść do porozumienia. - Jesteśmy raczej optymistami co do możliwości porozumienia na posiedzeniu Rady Europejskiej - powiedział.

Dopytywany, czy jeśli propozycja niemieckiej prezydencji się nie zmieni to Polska i Wety w tym tygodniu skorzystają z prawa weta, Piotr Mueller odpowiedział: - Jeżeli nic by się nie zmieniło w stosunku do tego, co jest teraz, to oczywiście pole do kompromisu będzie niewielkie i nie sądzę, żeby doszło wtedy do jakiegokolwiek głosowania.

Jego zdaniem, w takiej sytuacji należałoby się spodziewać kolejnego posiedzenia już w ramach nowej prezydencji.

Mueller przekazał, że we wtorek ustalona została strategia negocjacyjna. - Ma być realizowana w czasie szczytu, więc nie chciałbym jej zdradzać - zastrzegł.

Rzecznik potwierdził, że w rozmowach z premierem Węgier brali udział premier Morawiecki i wicepremier Kaczyński, a później także liderzy partii koalicyjnych współtworzących Zjednoczoną Prawicę - minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska) i wicepremier Jarosław Gowin (Porozumienie). Mueller zastrzegł, że nie był obecny przy rozmowach.