Ze sprawozdania SLD wyparowały miliony

Formacja W這dzimierza Czarzastego o po這w zani篡豉 swoje wp造wy w 2019 roku. Mimo b喚du pieni璠zy z bud瞠tu nie straci.

10,78 mln z takie wp造wy uzyska w 2019 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej, od stycznia formalnie zarejestrowany jako Nowa Lewica. Co innego wynika ze sprawozdania finansowego przes豉nego Pa雟twowej Komisji Wyborczej. Partia zapisa豉, 瞠 przychody wynios造 5,78 mln nie wykaza豉 kredytu bankowego na okr鉚貫 5 mln z. Poni瞠j dalsza cz artyku逝

Takie sprawozdania przedstawiaj co roku wszystkie partie. Od tego, czy PKW je przyjmie, czy odrzuci, zale篡 los ugrupowa otrzymuj鉍ych subwencje z bud瞠tu pa雟twa. Najboleniej przekona豉 si o tym ostatnio Konfederacja. PKW odrzuci豉 jej sprawozdanie z powodu b喚du wartego... 307 z. Na tyle wyceniany jest baner, kt鏎y Konfederacja wywiesi豉 podczas kampanii do Sejmu.

Pochodzi on jeszcze z czas闚 wybor闚 do PE i widnia na nim napis Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy. Problem w tym, 瞠 przed wyborami do parlamentu Piotr Liroy nie wspiera ju Konfederacji. PKW uzna豉, 瞠 komitet wyborczy Konfederacji przyj像 bezprawnie korzy od innego komitetu Konfederacji, zawi頊anego na potrzeby wybor闚 europejskich, i sprawozdanie odrzuci豉. Partia ma straci 6,9 mln subwencji rocznie, wi璚 w ci鉚u trzech lat 20,6 mln z.

Subwencj, cho skromniejsz, maj straci te Zieloni, wchodz鉍y w sk豉d Koalicji Obywatelskiej. Decyzj PKW przepadnie im 303 tys. z rocznie, bo partia otrzyma豉 drobne wp豉ty od os鏏 mieszkaj鉍ych za granic.

W tej kadencji SLD ma dostawa 11,5 mln subwencji rocznie. Na tle Konfederacji i Zielonych pomy趾a tej partii na kwot 5 mln z mo瞠 wydawa si du穎 powa積iejsza. Jednak nie dla PKW. Zdecydowa豉 si przyj寞 sprawozdanie partii ze wskazaniem uchybienia. Zdaniem PKW SLD sporz鉅zi sprawozdanie niezgodnie ze stanem faktycznym, naruszaj鉍 ustawowy obowi頊ek sprawozdawczy, co jednak nie stanowi przes豉nki do odrzucenia sprawozdania finansowego.

Czy decyzja mog豉 by inna? Przes豉nki do odrzucenia sprawozdania finansowego s wymienione w art. 38a ustawy o partiach politycznych, a PKW jest zobowi頊ana do podejmowania decyzji na podstawie obowi頊uj鉍ego prawa m闚i Tomasz G零ior z Krajowego Biura Wyborczego. Ze wspomnianego artyku逝 wynika, 瞠 odrzucenie sprawozdania nast瘼uje w przypadku m.in. prowadzenia przez parti dzia豉lnoci gospodarczej, pozyskiwania rodk闚 ze zbi鏎ek publicznych czy innych r鏚e niedozwolonych.

R闚nie sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek przekonuje, 瞠 PKW podj窸a s逝szn decyzj. Kredyt uwzgl璠niono w za章cznikach do sprawozdania finansowego. Z powodu niezawinionej pomy趾i pracownika odpowiedzialnego za sporz鉅zenie ostatecznej wersji sprawozdania informacji tej zabrak這 jedynie w g堯wnym dokumencie. Brak ten uzupe軟ilimy na prob PKW wyjania.

Jego zdaniem SLD nie jest faworyzowany przez PKW. Chodzi o to, 瞠 w minionej kadencji Sojusz by blisko utraty subwencji bud瞠towej.

W 2017 roku PKW odrzuci豉 jego sprawozdanie za 2016 rok z powodu b喚du w wyborach uzupe軟iaj鉍ych do Rady Miasta Olenicy. Z dokument闚 SLD wynika這, 瞠 komitet przyj像 od jednego z sympatyk闚 120 z ju po dniu wybor闚. Zdaniem PKW to niezgodne z prawem.

W efekcie odrzucenia sprawozdania SLD mia straci subwencj na dwa lata, 章cznie 8,8 mln z. Nie dosz這 do tego wskutek bezczynnoci Trybuna逝 Konstytucyjnego, kt鏎ym kieruje Julia Przy喚bska. SLD zaskar篡 decyzj PKW do S鉅u Najwy窺zego, kt鏎y wyst雷i do TK o zbadanie, czy zgodne z konstytucj jest odbieranie subwencji niezale積ie od okolicznoci, przyczyn i skali narusze. A TK nie wyda orzeczenia do czasu zamkni璚ia okresu rozliczenia subwencji przez SLD.

O swoje subwencje walczy chc te Zieloni i Konfederacja. Lider tej ostatniej Krzysztof Bosak m闚i Rzeczpospolitej, 瞠 nie chce ocenia decyzji PKW przychylnej dla SLD.